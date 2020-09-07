Silajlık mısırdan 27 milyon lira gelir beklentisi - Son Dakika

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte 350 çiftçinin 9 bin dönüm alanda ektiği silajlık mısırdan 27 milyon lira gelir beklendiğini bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çiftçilerin devlet desteğiyle yetiştirdiği silajlık mısırın hasadına başlandığı belirtildi.

Silajlık mısırların süt sığırlarının en önemli besin kaynağı olduğu aktarılan açıklamada, "Silajlık mısır için ilimizde çok uygun alanlar var. Önümüzdeki yıllarda silajlık mısır ekim oranlarının artmasını bekliyoruz. İlimizde bu yıl 350 çiftçi 9 bin dekar alanda mısır ekimi gerçekleştirdi. Yaklaşık 54 bin ton ürün bekliyoruz. Bu miktar ilimize 27 milyon lira ekonomik katkı sağlayacaktır." denildi.

Merkeze bağlı Kıyık köyünde 200 dönümlük alana mısır eken Ramazan Dönmez, bu yılki verimden ümitli olduklarını söyledi.

İlkbaharda ekiminin ardından silajlık mısır ekimine başladıklarını belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"Beklentimiz bin ton ürün almak. Elde ettiğimiz ürünün bir kısmı Bingöl Solhan ilçesi ve Muş'taki büyükbaş hayvan besiciliği yapan çiftlik sahiplerine satıyoruz. Devletimizin verdiği desteklerle pancara alternatif olarak silajlık mısır ekimine başladık. Pancar ile geliri aynı düzeyde. Bu açıdan mısırdan daha iyi verim alıyoruz. Köyümüzde yaklaşık bin 500 dönüm alanda mısır ekimi yapıldı."

Besici İhsan Dönmez de bu seneki verimin önceki yıllara göre daha iyi olduğunu belirterek, "Bizim için bir ek gelir kaynağıdır. Dönümünde ortalama 6 ton verim alıyoruz. Son yıllarda Muş ovasında silajlık mısır ekimi artarak devam ediyor." dedi.