Son Dakika Haberleri: Silajlık mısırı soğuk hava vurdu
Son Dakika Güncel Haber

Silajlık mısırı soğuk hava vurdu

1 saat önce

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk hava silajlık mısır üretimi yapan çiftçinin ürün kaybına neden oldu.

Silajlık mısırı soğuk hava vurdu, System.String[]

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk hava silajlık mısır üretimi yapan çiftçinin ürün kaybına neden oldu.


Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde silajlık mısır üretimi yapan çiftçiler, geçtiğimiz günlerde hava sıcaklığının eksi 3 dereceye kadar düşmesiyle birlikte ürün kaybı yaşadı. Etkili olan don, silajlık mısırlar üzerinde ton başına yaklaşık 500 kilogram kaybına neden oldu.


"Hasat iyi ama soğuk vurdu"


Çiftçi Mustafa Çamcı, hasat güzel ama soğuk havanın, vurduğunu dile getirerek, "Beşinci ayın 15'i gibi mısırlarımızı ektik, dokuzuncu ayın 15'i gibi de biçime başladık. Hasat güzeldi fakat biraz soğuk vurdu. Uçlardan vurdu, tabana kadar işleyemedi. Geçen gün hava sıcaklığı eksi 3'e düşmüştü. Verim yinede iyi şu an. Dönüm başı yaklaşık 9 ton alıyoruz. Soğuğun zararı ton başında yaklaşık 500 kilogram oynamasına neden oldu. Uçlarda biraz kuruma oldu, o yüzden zararımız oluyor. Ton fiyatı ise 200 ile 250 lirası arası değişiyor. Paketleme fiyatı ise 100-120 lira arası değişiyor. Geçen yılla bu yıl hemen hemen fiyat aynı. Kışın fiyatlar biraz daha pahalı oluyor. Bunlar silajlık mısır, hayvanlara yem olarak yediriliyor" dedi. - SİVAS

Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan Ahmet Kaya'nın şarkısını paylaştı
Erdoğan sinyali vermişti! Trafikte aracında sigara içenlere ceza kesildi Merkez Bankası Başkanı Uysal: Enflasyondaki iyileşme sürecek Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:26:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silajlık mısırı soğuk hava vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]