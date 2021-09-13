20 gün önce anne olan Şılan Makal, doğum kilolarından çabuk kurtuldu. Milli futbolcu Şener Özbayraklı'yla evli olan Makal, kısa süre fit haline kavuştu. Sosyal medyada paylaştığı karelerle eski haline kavuşan ünlü oyuncunun, kombini daha çok konuşuldu. Giyim tarzıyla sürekli adından söz ettiren Makal, giydiği ayakkabıyla dikkat çekti. Değeri bin 300 TL olan ayakkabı için Makal, onlarca yorum aldı. Oyuncuya takipçileri, "Para verseler bu ayakkabıyı giymem" ve "Ayakkabılar dışında çok güzel çıkmışsın" mesajlarını gönderdi.

Makal ve Özbayraklı, çocuklarına Şener ismini vermişti. Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan Şener Özbayraklı bu sene Başakşehir'e transfer olmuştu.