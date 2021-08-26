'Yeni Gelin' dizisiyle şöhreti yakalayan Şilan Makal, anne oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray forması giydikten sonra bu sene Başakşehir'e transfer olan futbolcu Şener Özbayraklı'yla evlenen oyuncu, çocuğunu kucağına aldı.

Erkek bebek dünyaya getiren Makal'ın kendisi ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Oyuncu, evine gelen çiçekleri Instagram'da paylaşarak, "Herkese çok" diye yazdı. Çift, geçtiğimiz sene mayıs ayında evlenirken, koronavirüs nedeniyle nikahlarını sadece aileleri katılmıştı. İkili, pandemi bitince düğün yapacaklarını söylemişti.