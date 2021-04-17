Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı ile ilk bebeklerini bekleyen oyuncu Şilan Makal hamilelik pozlarını paylaştı. Hamileliğinde 21'inci haftaya giren oyuncu, yeni bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun karnının belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

Anne olmak için gün saymaya başlayan Makal, beyaz elbisesi ile evinde verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi gördü.