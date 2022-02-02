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Şilan Topal'ı kaçıran ve serbest bırakılan sanığa elektronik kelepçe takıldı - Son Dakika

Şilan Topal'ı kaçıran ve serbest bırakılan sanığa elektronik kelepçe takıldı

02.02.2022 13:46
Şilan Topal'ı kaçıran ve serbest bırakılan sanığa elektronik kelepçe takıldı

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki Şilan Topal'ı kaçıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mithat Topal'a, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından elektronik kelepçe takıldı.

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki  Şilan Topal'ı kaçıran ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mithat Topal'a, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından elektronik kelepçe takıldı. Mahkeme kararı gereği Mithat Topal, üç ay boyunca kelepçeyi çıkaramayacak ve eşine 950 metreden fazla yaklaşamayacak.

Şişli'de eşini kaçırdığı görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis tarafından gözaltına alınan Mithat Topal, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bu kararın ardından harekete geçen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine bağlı polisler mahkeme kararında olan Elektronik kelepçe uygulamasını gerçekleştirdi. Mithat Topal, tahliye edileceği Metris T1 ceza infaz kurumu çıkışında karşılanarak elektronik kelepçe takıldı.

Polis ekiplerinin daha sonra Mithat Topal'ın yaklaşmasını önleyecek ve polise bilgi verecek GPS cihazının da Şilan Topal'a teslim ettiği öğrenildi. İki cihaz içinde 24 saat aktif izleme başlatıldığı öğrenildi. Mahkeme kararı gereği Mithat Topal kelepçeyi 3 ay boyunca taşıyacak ve eşine 950 metreden daha fazla yaklaşamayacak.


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Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şilan Topal'ı kaçıran ve serbest bırakılan sanığa elektronik kelepçe takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şilan Topal'ı kaçıran ve serbest bırakılan sanığa elektronik kelepçe takıldı - Son Dakika
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