Sildiği camı temizliğini beğenmeyen ev sahibinden şikayetçi oldu
1 saat önce
Antalya'da gündelikçi bir kadın, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyerek kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:13 Kaynak: AA
Antalya'da gündelikçi bir kadın, 5 kez sildiği camın temizliğini beğenmeyerek kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü ev sahibinden şikayetçi oldu.
Belli bir ücret karşılığında R.A'nın evine temizliğe giden Sevda Karakuş, salondaki 4 camı sildi.
Üst üste 5 kez silmesine rağmen ev sahibinin beğenmediğini ve kendisine haraket ettiğini ileri süren Karakuş, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
Karakuş, bu işi ekmek parası için yaptığını belirterek, sonuna kadar hakkını arayacağını söyledi.
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Sosyal medyaya damga vurdu! Antalya'dan insanlık dersi veren görüntüler Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular Şırnak Valiliği, Silopi'de çıkan çatışmada şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı