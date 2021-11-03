Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim

18 gündür aranıyordu! 4 yaşındaki kız çocuğu bulundu, yanında gizemli bir adam vardı

"Onları PKK'nın yanında konumlandırıyorum" diyen Akşener'e HDP'den çok sert tepki

Emniyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan çirkin paylaşımlar için harekete geçti

Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - Şile açıklarında bir teknede 40 kaçak göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı.

Şile'de insan kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca yapılan operasyonda, Şile açıklarında bir teknede 24 Afgan, 6 Iraklı, 5 İranlı, 2 Suriyeli ve 3 Bangladeşli olmak üzere 40 kaçak göçmen ile bir insan kaçakçısı yakalandı. Kaçak göçmenlerin Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitmek amacıyla insan kaçakçısıyla anlaştığı öğrenildi. Yakalanan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne götürüldü. İnsan kaçakçılığı yapan şahıs ise savcılığa sevk edildi.