Son Dakika Haberleri: Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi

Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi

1 saat önce

Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi Karaya oturan gemi denize batmaya başladıİSTANBUL - Şile'de yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Natalia isimli kargo gemisi kaderine terk edildi.

Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi

Karaya oturan gemi denize batmaya başladı

İSTANBUL - Şile'de yaklaşık 10 ay önce karaya oturan Natalia isimli kargo gemisi kaderine terk edildi. Her geçen gün daha fazla denize batan geminin çürümeye başladığı da görüldü. Kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi.

Şile Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018 tarihinde, Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki 'Natalia' isimli kargo gemisi şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Gemide görevli 16 mürettebat ise kurtarılmıştı.

Yaklaşık 10 ay önce karaya oturan gemi denizde kaderine terk edildi. Her geçen gün daha fazla sular altına batan geminin çürümeye başladığı da gözlendi. Ayrıca gemiden sökülen bazı parçaların, kamaranın bir kısmına yığıldığı görüldü.

Denizde kaderine terkedilerek çürüyen geminin son hali drone ile havadan görüntülendi.

Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi

Şile, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç: Bu gemi nasıl yüzecek, maaşlar nasıl ödenecek diye düşünüyoruz
Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Karısını otobüs durağında bıçaklayan adam ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı Çeşme'de, cesedi 48 gün sonra ağaca asılı halde bulunan gencin sır ölümünü taksi şoförü aydınlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:11:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile açıklarında kaderine terk edilen gemi havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]