Son Dakika Haberleri: Şile açıklarında kuru yük gemisinin batması davası
Son Dakika Güncel Şile açıklarında kuru yük gemisinin batması davası

Şile açıklarında kuru yük gemisinin batması davası

1 saat önce

Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Şile açıklarında kuru yük gemisinin batması davası, System.String[]

Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Refik Telci ile diğer sanıkların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki ailelerin avukatlarından Ömer Faruk Bostancı, kazanın üzerinden 2 yıl geçtiğini belirterek, "Geciken adalet, adalet değildir. Sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini istiyoruz. Kasten adam öldürme suçundan işlem yapılmasını talep ediyoruz." dedi.

Sanık Refik Telci de olaydan önce tanımadığı Nihat isimli bir kişinin kendisini aradığını belirterek, "Gemilerini kullanmak üzere bana iş teklifinde bulundu. Ben sertifikamın süresinin bittiğini, çalışamayacağımı söyledim. Telefonu kapattım. Aynı kişi beni sonra tekrar aradı. 'Sertifikanı yenilediğin takdirde bizimle çalışmak istiyorsan çalış' dedi. İkinci telefondan sonra 'hemen kursa başla' dedi. Nihat isimli kişi başka yerde çalışmamam için hesabıma 2 bin lira yatırdı. Ben o tarihte Nihat isimli kişinin geminin kaptanı olduğunu bilmiyordum. Bu şahıs gemi kazasında vefat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Sanık Telci'nin avukatı Mücahit Erdal ise "Benim müvekkilim belgesini kimseye kiralamamıştır. Zaten süresi dolan belgeleri kendisi kullanamayacağı için başkasına kiraya vermesi de söz konusu olamaz. Belgeyi kiralasa parayı peşin alması lazım. Böyle bir para alınmamıştır. Para sonradan gönderilmiştir. Açıklamada avans olarak verildiği yazılıdır." diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Taraf avukatlarının mahkemeye gelen yazılara karşı beyanlarını sunduktan sonra dava dosyanın gemi hukukundan anlayan 3 kişilik bilirkişi heyetine gönderilerek, olayda sanıkların kusurunun bulunup bulunmadığının tespit edilerek rapor düzenlenmesinin istenmesine karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Şile açıklarında 1 Kasım 2017'de "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin batması sonucu mürettebattan 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtilerek, 8 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan onbeşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bilal Bal, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BM'den terör örgütü PKK/YPG'nin kimyasal silah manipülasyonlarına yalanlama
İşte Hamidiye Su almayı bırakan kurumlar Mansur Yavaş talimatı verdi! Ankara'da 200 binişlik öğrenci kartları 60 TL olacak YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 18:27:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile açıklarında kuru yük gemisinin batması davası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]