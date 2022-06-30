Devriye görevi yapan TCSG-910 sahil güvenlik botu, Ağva Mahallesi Kurfallı Plajı açıklarında, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Miray-1 isimli tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Tekneyi durduran ekipler, 59 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülürken, Miray-1 isimli özel tekne komutanlığın limanına bağlandı. Teknenin Romanya'ya gitmek için denize açıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › ŞİLE AÇIKLARINDAKİ TEKNEDE 59 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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