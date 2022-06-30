ŞİLE AÇIKLARINDAKİ TEKNEDE 59 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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ŞİLE AÇIKLARINDAKİ TEKNEDE 59 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

30.06.2022 12:17
ŞİLE AÇIKLARINDAKİ TEKNEDE 59 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ŞİLE Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı devriye ekipleri, Kurfallı Plajı açıklarında teknede 59 kaçak göçmen yakaladı.

ŞİLE Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı devriye ekipleri, Kurfallı Plajı açıklarında teknede 59 kaçak göçmen yakaladı.

Devriye görevi yapan TCSG-910 sahil güvenlik botu, Ağva Mahallesi Kurfallı Plajı açıklarında, sabaha karşı 05.30 sıralarında, Miray-1 isimli tekne içerisinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Tekneyi durduran ekipler, 59 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler ifadeleri alınmak üzere Şile Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'na götürülürken, Miray-1 isimli özel tekne komutanlığın limanına bağlandı. Teknenin Romanya'ya gitmek için denize açıldığı öğrenildi.

Görüntü dökümü

------------------------Sahil güvenlik botunun limana girişi-Göçmenlerin karaya çıkışları-Karakol içinden detaylar

-Olay karışan tekne limana gelişi


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Göçmen, Ağva, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİLE AÇIKLARINDAKİ TEKNEDE 59 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİLE AÇIKLARINDAKİ TEKNEDE 59 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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