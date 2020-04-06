Şile Ağva açıklarında şaft arızası nedeniyle sürüklenen Amal Neptun isimli gemi kıyıya 5 mil... - Son Dakika

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Şile Ağva açıklarında şaft arızası nedeniyle sürüklenen Amal Neptun isimli gemi kıyıya 5 mil...
6 saat önce
Şile Ağva açıklarında şaft arızası nedeniyle sürüklenen Amal Neptun isimli gemi kıyıya 5 mil mesafede demir attı.
Şile Ağva açıklarında şaft arızası nedeniyle sürüklenen Amal Neptun isimli gemi kıyıya 5 mil mesafede demir attı. O anlar kameralara yansırken, kıyı emniyeti ekipleri güvenlik tedbirlerini aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:46 Kaynak: İHA
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