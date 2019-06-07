Son Dakika Haberleri: Şile Ağva plajında can pazarı
Son Dakika Güncel Haber

Şile Ağva plajında can pazarı

18 dakika önce

Şile'de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.

Şile Ağva plajında can pazarı, System.String[]
Şile'de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Kalbi duran şahıs vatandaşlar ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Şile'de bulunan Ağva plajında saat 18.30 sıralarında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi. Şahsın boğulduğunu fark eden vatandaşlar ile cankurtaran duruma hemen müdahale etti. Denizden çıkarılan şahsın kalbinin durduğu öğrenildi. Şahıs olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:50 Kaynak: İHA
Ağva, Şile, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus şirketi Rostec'ten S-400 açıklaması: Teslimat 2 ay içerisinde başlayacak Lezbiyen çift bindikleri otobüste 4 erkek tarafından tekme tokat dövüldü! Pençe Harekatı'nda terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 20:08:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile Ağva plajında can pazarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]