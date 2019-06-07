Şile Ağva plajında can pazarı kamerada
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Şile Ağva plajında can pazarı kamerada Denizde boğulma tehlikesi yaşayan şahıs hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Şile'de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı.
Şile Ağva
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:17 Kaynak: İHA
plajında can pazarı kamerada
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan şahıs hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Şile'de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. Kalbi duran şahıs vatandaşlar ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Şile'de bulunan Ağva plajında bugün saat 18: 30 sıralarında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. Şahsın boğulduğunu fark eden vatandaşlar ile cankurtaran duruma hemen müdahale etti. Denizden çıkarılan şahsın kalbinin durduğu öğrenildi. Şahıs olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde yatıyor. Sağlık ekipleri müdahale ederken kalabalık de olayı izliyor.
Öte yandan şahsın Suriye
uyruklu olabileceği iddia edildi.
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