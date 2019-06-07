Son Dakika Haberleri: Şile Ağva plajında can pazarı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şile Ağva plajında can pazarı kamerada

53 dakika önce

Şile Ağva plajında can pazarı kamerada Denizde boğulma tehlikesi yaşayan şahıs hastaneye kaldırıldıİSTANBUL - Şile'de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı.

Şile Ağva plajında can pazarı kamerada
Denizde boğulma tehlikesi yaşayan şahıs hastaneye kaldırıldı
İSTANBUL - Şile'de bulunan Ağva plajında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. Kalbi duran şahıs vatandaşlar ve cankurtaran tarafından denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Şile'de bulunan Ağva plajında bugün saat 18: 30 sıralarında denize giren bir şahıs boğulma tehlikesi yaşadı. Şahsın boğulduğunu fark eden vatandaşlar ile cankurtaran duruma hemen müdahale etti. Denizden çıkarılan şahsın kalbinin durduğu öğrenildi. Şahıs olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıs yerde yatıyor. Sağlık ekipleri müdahale ederken kalabalık de olayı izliyor.
Öte yandan şahsın Suriye uyruklu olabileceği iddia edildi.
Şile Ağva plajında can pazarı kamerada
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 07:17 Kaynak: İHA
Şile, Ağva, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak Denizde kaybolan 15 yaşındaki gencin cesedi bulundu Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta'nın cesedi nehirde bulundu 9 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel istismar! Emniyet'ten açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 20:10:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şile Ağva plajında can pazarı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]