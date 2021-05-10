ŞİLE AKÇAKESE SAHİLİ'NDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMALARI - Son Dakika

ŞİLE AKÇAKESE SAHİLİ'NDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMALARI

10.05.2021 21:12

Şile'ye bağlı Akçakese Sahili'ndeki yapılaşma tartışmalara neden oldu.

Şile'ye bağlı Akçakese Sahili'ndeki yapılaşma tartışmalara neden oldu. Sosyal medyadan bir çok kişi sahilin son haline tepki gösterdi. İddialara, Şile Belediyesi'nden ve işletmeyi alan firmadan yanıt geldi. Şile Belediyesi Hukuk Danışmanı Avukat Ali Kahraman, 'Burada beton yok, demonte yapılar söz konusu, tabiata zarar veren her hangi bir yapılaşmada söz konusu değil. Mevsim bittiğinde çıkarılıp, kaldırılıp götürülebilecek yapılar söz konusu. Asla burada bir kapı söz konusu değil. Vatandaş girip istediği gibi plajdan faydalanacakö dedi. Peacock Turizm firmasının ortağı Mark Majani de 'Sahile istediğiniz yerden eskisi gibi gelinebilir ama tabi ki locaların cüzi bir miktar karşılığını verecekler. Akçakese'ye özel bir şey de yapacağız, özel indirimli olacak. İstanbul'dan gelene farklı, Akçakese'den gelene farklı bir şey olacak" şeklinde konuştu.

'KESİNLİKLE HALKIN GİRİŞİ SERBEST OLACAK"

Şile'nin doğa harikası sahillerinden biri olan Akçakese Köyü, geçtiğimiz günlerde kaçak yapılaşma iddialarıyla gündeme geldi. Şile Belediyesi yetkilileri ile plajın işletmesini alan Peacock Turizm firmasının yetkilileri bugün, sahile gelerek, incelemelerde bulundu.

Şile Belediyesi Hukuk Danışmanı Avukat Ali Kahraman, 'Söz konusu alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bize 2017 yılında protokolle teslim edilen bir alan. Bu alan içerisinde protokole uygun olarak bir biz yatırımcıya kiraya verdik. ve kıyı kanununa hiçbir şekilde muhalefet etmeyecek şekilde nitelikli turizm yapılmasını sağlayacak bir bölge olarak burayı düşünüyoruz, bütün şehri düşündüğümüz gibi. Burada beton yok, demonte yapılar söz konusu, tabiata zarar veren her hangi bir yapılaşmada söz konusu değil. Tamamen mevsim bittiğinde çıkarılıp, kaldırılıp götürülebilecek yapılar söz konusu. Vatandaşın girmesi ile ilgili olarak da; asla burada bir kapı söz konusu değil. Vatandaş girip istediği gibi burada plajdan faydalanacak. Özellikle biz Şile halkının, Akçakese halkının buradan geçmişte olduğu gibi ama daha nitelikli bir şekilde, daha güzel bir şekilde hizmet almasını söylemeye yönelik gayret gösteriyoruz. Kesinlikle halkın girişi serbest olacak" dedi.

6 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Çalışmaları yapan Peacock Turizm firmasının ortağı Mark Majani ise, şunları söyledi:

"Burada kesinlikle hiçbir kaçak yapılaşma yok. Hepsi seyyar, mobil, bir santimetre bile beton dökülmedi. Çok özel, elit bir tesis yapmaya çalışıyoruz insanlara hizmet etmek için. Ben buraya büyük bir yatırım yapıyorum, bu yatırımın bütün Şile'ye yayılmasını da isterim. Öteki yatırımcılar da gelsinler. Nereden baksanız 6 milyon TL sahil için yatırım yapıyoruz. Biz ruhsatı ihale usulü ile aldık belediyeden, belediye de ortağımız yani yatırımı biz yapıyoruz, onlarla kar paylaşımı da yapıyoruz aynı zamanda. Sahile istediğiniz yerden gelinebilir eskisi gibi ama tabi ki locaların cüzi bir miktar karşılığını verecekler. Ama yerli halka burada, Akçakese'ye özel bir şey de yapacağız, özel indirimli olacak, İstanbul'dan gelene farklı, Akçakese'den gelene farklı bir şey olacak. İstediği yerde oturabilir. Ama localar, şezlong, şemsiye karşılıklı, nereye gidersen öyle zaten"

ŞİLE AKÇAKESE SAHİLİ'NDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMALARI
ŞİLE AKÇAKESE SAHİLİ'NDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMALARI
ŞİLE AKÇAKESE SAHİLİ'NDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMALARI
ŞİLE AKÇAKESE SAHİLİ'NDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMALARI

Akçakese, Turizm, Hukuk, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE AKÇAKESE SAHİLİ'NDEKİ YAPILAŞMA TARTIŞMALARI - Son Dakika


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