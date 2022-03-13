Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

13.03.2022 09:55
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İstanbul'da 3 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışını temizleme çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipleri yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi son duruma ilişkin bilgi aldı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İstanbul'da 3 gündür etkisini gösteren yoğun kar yağışını temizleme çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipleri yerinde inceleyerek ilgili birim müdürlerinden bilgi son duruma ilişkin bilgi aldı. Ocaklı, "Şile'de akşam saatlerinde etkisi artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçemizin dört bir tarafında yol açma, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Ekiplerin aralıksız çalıştığını söyleyen Ocaklı, "Allah'ın izniyle olumsuz hiçbir durum olmadan Şile Belediyesi sahada 24 saat boyunca vatandaşlarımızın hizmetindedir. Bu konuda emeği geçen mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İlçemizin dört bir tarafında yol açma, kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SOKAK HAYVANLARI VE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELER UNUTULMADI

Zaman zaman soğuk havadan korunmak için ateş yakarak çay molası veren ekipler, 62 mahallenin ana ve ara arterlerini temizledi. Ayrıca ilçe genelinde sokak hayvanlarını ihtiyaçlarını gidermek için belirli bölgelere mama bırakıldı. Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.


Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
Şile Belediye Başkanı Ocaklı kar temizleme çalışmalarını yerinde inceledi
YORUMLAR
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İlhan Ocaklı, İstanbul, Şile, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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