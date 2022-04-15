Şile Belediyesi, Bosna Hersek'te bin kişilik iftar verdi - Son Dakika
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Şile Belediyesi, Bosna Hersek'te bin kişilik iftar verdi

15.04.2022 23:33
Şile Belediyesi, Bosna Hersek'te bin kişilik iftar verdi

Şile Belediyesi, Bosna Hersek'in Cazin şehrinde bin kişilik iftar programı düzenledi.

Şile Belediyesi, Bosna Hersek'in Cazin şehrinde bin kişilik iftar programı düzenledi.

Programa Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Cazin Belediye Başkanı Nermin Ogresevic, Stari Grad Belediye Başkanı İbrahim Hadzibajric, Bosna Hersek ordusu askerleri ve yerel halktan toplam bin kişi katıldı.

İftar programında Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki kardeşlik bağları ve bu bağların güçlendirilmesi üzerine konuşuldu.

Şile Belediyesi, Bosna Hersek'te bin kişilik iftar verdi

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İlhan Ocaklı, İftar, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile Belediyesi, Bosna Hersek'te bin kişilik iftar verdi - Son Dakika


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