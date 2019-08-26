Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor

ile Belediyesi tarafından 31 yıldır düzenlenen ve 'Şile Bezini' dünyaya tanıtmayı hedefleyen festivalde, üç gün boyunca ziyaretçiler, Şile Bezi yapımından geleneksel olarak her yıl yapılan denizde Şile Bezi yıkama ritüeline kadar çok sayıda tarihi önem taşıyan aktiviteye katılma imkanı bulacak.



Bu yıl festivalde ayrıca 1 Eylül'de başlayacak balık sezonu için geleneksel bir tören yapılacak. Ekin Uzunlar, Tuğba Yurt ve Fettah Can sevilen şarkılarını Şile Bezi Festivali için söyleyecek.