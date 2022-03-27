Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti

27.03.2022 10:39

Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti Şile'de düzenlenen 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşlar hamsiye, horona ve eğlenceye doydu.

Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti

İSTANBUL - Şile'de düzenlenen 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali'nde vatandaşlar hamsiye, horona ve eğlenceye doydu. Festivale katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya folklor ekibiyle horon oynadı.

Şile Belediyesi ve Şile Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 1'inci Hamsi Festivali, Şile Meydanı'nda gerçekleşti. Güzel havanın da etkisiyle uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar hem balık yedi hem de horon oynadı. Hamsi şenliğine katılan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, folklor ekibiyle horon oynadı.

"Şile Karadeniz'e açılan İstanbul'un kapısı"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Bütün hemşerilerimize 'hoş geldiniz' demek istiyorum. Bugün hamsi festivalinin 1'incisi gerçekleşiyor. Hava da çok güzel. Şile Karadeniz'e açılan İstanbul'un kapısı. Bugün coşkuyla, heyecanla kutluyoruz. Karadenizli hemşerilerimiz burada kültürlerine sahip çıkıyorlar. İnsanlarımız bir arada olabilmeyi özlemiş" şeklinde konuştu.

"Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz"

Hamsi festivaline katılan Sevil Kahraman isimli bir vatandaş, "Güzel bir etkinlik. Çok eğleniyoruz. Gelinlerimiz, çocuklarımız ve halalarımız hepimiz buradayız. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyoruz" dedi. Festivale katılan Fatih Atış ise, "Bugün Şile'de 1'incisi düzenlenen festivalde çoluk çocuk hepimiz buradayız. Hamsimizi yedik. Böyle bir ortamı Şile'ye kattığı için belediye ve dernek başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ailecek buradayız. Hava da çok güzel. Her şey çok güzel, devamını bekliyoruz" diye konuştu.

Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti
Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti
Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti

YORUMLAR
500
Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında İstanbul Yarı Maratonu 17. kez koşuluyor İstanbul Yarı Maratonu 17. kez koşuluyor

İlhan Ocaklı, Nebi Kaya, İstanbul, Şile, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Milli Savunma Bakanı Akar: Mayın avlama gemilerimiz dahil hepsi görevinin başında
10:08 Selen Görgüzel boşanma sonrası açıkladı!
10:06 Kılıçdaroğlu anketlerden memnun olduğunu ifade etti: İlk kez sandığa gideceklerden umutluyum
09:55 Rusya, Ukrayna'nın Slavutıç kentini ele geçirdi!
09:47 Patronunun karısıyla ilişkisi ortaya çıkınca öldürülmüş!
09:21 Galatasaray'da ilk aday belli oldu! Ünal Aysal ekibiyle birlikte geri geliyor
09:16 Hamile olan sosyetik güzel Dila Tarkan'ın gelinliğine yorum üstüne yorum yağdı!
08:47 İdari yönden ibra edilmeyen Burak Elmas neden seçimde aday olamayacak?
08:14 Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi ibra edilmedi, kulüp seçime gidiyor
08:11 Ak Parti'den 5 vekil stokçuluğa karşı sahaya iniyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 10:47:17. #1.13#
SON DAKİKA: Şile'de 1'inci Hamsi ve Kültür Festivali gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement