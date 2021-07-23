Şile'de 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolanlardan birinin daha cansız bedeni bulundu.

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinde Ayazma Plajı'nda 2 vatandaşın denize girdiği ve kaybolduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kayıp olan 2 vatandaşımız için devam eden arama kurtarma çalışmaları neticesinde 23.07.2021 tarihinde, saat 14: 10'da Ayazma Plajı'nda, denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan B.M. isimli vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Hali hazırda, Ayazma Plajı'nda yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kayıp olan 1 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları tüm unsurlarımız ile kesintisiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Denize giren 5 kişi kaybolmuştu

Dün, Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına havanın kararması üzerine dün akşam ara verilmişti. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

Kaymakamlık, sabah saatlerinde, Kızılcaköy Plajı'nda kaybolan A.A'nın cansız bedenine ulaşıldığını bildirmişti.