Şile'de 2 kişi boğuldu (1)
9 dakika önce
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ŞİLE'de denize giren 2 kişi boğuldu.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ŞİLE'de denize giren 2 kişi boğuldu.
Şile Sofular köyüne gelen üç kişi denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler konuştu. Bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü.
Canan Kaftancıoğlu başörtülü fotomontaja yanıt verdi: Yakışmış
Son iki anketin sonucu açıklandı! Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı önde?
Tatilciler seçim için İstanbul'a akın edecek
Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi