Son Dakika Haberleri: Şile'de 2 kişi boğuldu (1)
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Şile'de 2 kişi boğuldu (1)

9 dakika önce

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ŞİLE'de denize giren 2 kişi boğuldu.

Şile'de 2 kişi boğuldu (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - ŞİLE'de denize giren 2 kişi boğuldu.
Şile Sofular köyüne gelen üç kişi denize girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan 3 kişinin yardımına çevredekiler konuştu. Bir kişi son anda kurtarılırken diğer 2 kişi boğuldu. Boğulan Gökhan İspirli ve Soner Yalvaç'ın cesetleri incelemenin ardından morga götürüldü.


Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:30 Kaynak: DHA
DHA, İstanbul, Şile, Güncel
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