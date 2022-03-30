Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor

30.03.2022 13:41

Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor Şile'de hayata geçirilen aşılama projesi ile ilçede bulunan 10 bin büyükbaş ve 15 bin küçükbaş hayvan olmak üzere 25 bin kadar hayvanın alışaması ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor

İSTANBUL - Şile'de hayata geçirilen aşılama projesi ile ilçede bulunan 10 bin büyükbaş ve 15 bin küçükbaş hayvan olmak üzere 25 bin kadar hayvanın alışaması ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Şile Belediyesi tarafından uygulanan proje sayesinde hayvanlar brusella, mavi dil, tüberküloz gibi hastalıklardan korunuyor.

Şile Belediyesi ve Şile İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan hayvanlara yönelik aşılama projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında ilçede bulunan üreticilerin 10 bin büyükbaş ve 15 bin küçükbaş olmak üzere yaklaşık 25 bin hayvanı aşılanacak. Aşılama sayesinde hayvanların brusella, mavi dil, şap, tüberküloz, NSD gibi hastalıklar kapması engelleniyor. Proje kapsamında 700 üreticiden aşılama ücreti alınmıyor ve aşılama tüm yıl içerisinde belli periyotlarla gerçekleştiriliyor. Ayrıca aşı uygulaması Şile İlçe Tarım Müdürlüğü bünyesinde bulunan veteriner hekimler ve yardımcı personel tarafından uygulanıyor. Öte yandan Şile Belediyesi tarafından uygulanan ve Türkiye'de belediye eliyle uygulanan 2. aşılama uygulaması olma özelliği taşıyan aşılama projesi 2022 ile 2024 yıllarını kapsıyor.

"Bu protokol 3 yıllık bir süreç için imzalandı, hayırlı olsun"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Bugün burada İlçe Tarım Müdürlüğümüz ile birlikte bir protokol imzaladık hayvan üreticilerimizi desteklemek adına. Özellikle et ve süt gibi hayvansal ürünlerin insanlara bulaşacak hastalıkları engellemek için yapılan aşının ücretini Şile Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Aşılama hizmetini İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı veteriner arkadaşlarımız verecekler. Buradaki amacımız üretimi ve üreticiyi desteklemek. Hayvansal anlamda üreticilerimizin yanında olabilmek. Yaklaşık Şile'de 15 bin küçükbaş hayvan, 10 bin de büyükbaş hayvan olmak üzere toplamda 25 bin hayvanın aşılaması gerçekleşecek. Bu protokol 3 yıllık bir süreç için imzalandı, hayırlı olsun" dedi.

"Yetiştiricilerimizden bu uygulama sonrasında çok olumlu dönüşler alıyoruz"

Veteriner hekim Uğur Pişken, "Bu zaten rutin olarak yaptığımız bir işlem. Arkadaşlarımızın uyguladığı şap ve brusella hastalıklarına karşı koruyucu bir işlem. Biz rutin olarak Bakanlığımız tarafından belirli dönemlerde uyguluyoruz. Bu yaptığımız protokol kapsamında belediye ile yapılan bu işbirliği ile üreticilerimizden bu yapılan işlemlerin ücretleri alınmayarak onlara bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Yetiştiricilerimizden bu uygulama sonrasında çok olumlu dönüşler alıyoruz. Biz de çok memnunuz" diye konuştu.

Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor
Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor
Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor
Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor
Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor

YORUMLAR
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Genel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şile'de 25 bin hayvanın aşılaması ücretsiz gerçekleştiriliyor - Son Dakika
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