Şile'de 367 bin sebze-meyve fidesinin dağıtımına başlandı - Son Dakika
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Şile'de 367 bin sebze-meyve fidesinin dağıtımına başlandı

22.04.2022 18:52
Şile'de 367 bin sebze-meyve fidesinin dağıtımına başlandı

Şile Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi Projesi" kapsamında çiftçilere destek oluyor.

Şile Belediyesi ile İlçe Tarım Müdürlüğü, "Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi Projesi" kapsamında çiftçilere destek oluyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Şileli üreticilere 87 bini örtü altına, 280 bini açık alana dikilmek üzere toplam 367 bin adet yazlık sebze ve meyve fidesinin dağıtımına başlandı.

Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından üreticiye ulaştırılacak fideler; salatalık, domates, patlıcan, kavun ve biber çeşitlerinden oluşuyor.

Yerli ve milli tohumlardan üretilen fideler ücretsiz olarak Şileli üreticilere dağıtılıyor.

Şile Belediyesi Mercanköşk tesisinde Şileli üreticilerin de katılımıyla gerçekleşen fide dağıtım programında İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı hazır bulundu.

Ocaklı, halihazırda devam eden hayvan aşılama projesi ile fide dağıtım projesini Şile'ye kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugünlerde yerli tarımın ve üretimin önemini tüm dünyaca hissediyoruz. Tarım Bakanlığımızın öncülüğünde üreticilerimize birçok destekler veriliyor. Bizler de bu projelerde paydaş olarak bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm üreticilerimize bolluk, bereket diliyorum. Şile Belediyesi olarak daima destekçileri olacağız." ifadelerini kullandı.

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İlçe Tarım Müdürlüğü, Milli, Tarım, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile'de 367 bin sebze-meyve fidesinin dağıtımına başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile'de 367 bin sebze-meyve fidesinin dağıtımına başlandı - Son Dakika
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