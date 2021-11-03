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Şile'de 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Şile'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

03.11.2021 14:26

Şile'de bir balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Şile'de bir balıkçı teknesinde aralarında kadın ve çocukların da olduğu 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Şile Karakoluna bağlı ekipler, Karadeniz'in Şile açıklarında 15 metrelik bir balıkçı teknesinde göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Ekipler, sahil güvenlik botlarıyla yanına gittikleri teknede 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptığı belirlenen teknenin kaptanını gözaltına alan ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri karakola getirdi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Göç İdaresine gönderileceği belirtildi.

Şile'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Şile'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Şile'de 40 düzensiz göçmen yakalandı
Şile'de 40 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Karadeniz, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile'de 40 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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