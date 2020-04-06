ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ 2 - Son Dakika

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ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ 2
7 saat önce
ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ 2 Nurcan KIRCALI - İstanbul DHAŞile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.
ŞİLE'DE AÇIKLARINDA KARGO GEMİSİ SÜRÜKLENDİ 2
Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA
Şile açıklarında sürüklenen kargo gemisi kurtarıldı.
Amal Neptune adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.
Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde Tuzla demir sahasına çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:13 Kaynak: DHA
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