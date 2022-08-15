Şile'de gece nöbetindeki taksiciye öldüresiye dayak kamerada - Son Dakika
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Şile'de gece nöbetindeki taksiciye öldüresiye dayak kamerada

15.08.2022 21:43
Şile'de gece nöbetindeki taksiciye öldüresiye dayak kamerada

Şile'de alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi, taksi durağında gece nöbetindeki şoförü sandalye ve sopalarla saldırarak yaraladı.

Şile'de alkollü oldukları öne sürülen 2 kişi, taksi durağında gece nöbetindeki şoförü sandalye ve sopalarla saldırarak yaraladı. Gözaltına alınan 2 saldırgan serbest bırakılırken, kan donduran saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şile'de geçtiğimiz pazar günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen 2 kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle taksi durağında nöbetçi olan Erdem Örük'e saldırdı. Durumu fark eden arkadaşları yardım etmek için durağa geldi. Sandalye ve demir sopalarla saldıran şahıslar güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Arkadaşları, darp edilen taksi şoförünü İstanbul Şile Devlet Hastanesine götürdü. Kafasında yarıklar oluşan Örük iş göremez raporu alırken, saldırganlar kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de gece nöbetindeki taksiciye öldüresiye dayak kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de gece nöbetindeki taksiciye öldüresiye dayak kamerada - Son Dakika
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