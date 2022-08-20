TURİST GİBİ DAVRANIP SAHTE DOLARLA 2 CEP TELEFONU ALDI - Son Dakika
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TURİST GİBİ DAVRANIP SAHTE DOLARLA 2 CEP TELEFONU ALDI

20.08.2022 09:42
TURİST GİBİ DAVRANIP SAHTE DOLARLA 2 CEP TELEFONU ALDI

ŞİLE'de Arap turist gibi davranan dolandırıcı, bir cep telefonu bayisinden sahte dolarla 40 bin lira değerinde iki cep telefonu aldı.

ŞİLE'de Arap turist gibi davranan dolandırıcı, bir cep telefonu bayisinden sahte dolarla 40 bin lira değerinde iki cep telefonu aldı. İş yeri sahibi dolarları hesabına ATM'den yatırmak isteyince dolandırıcılık ortaya çıktı. Sahte dolarla polise ihbarda bulunan cep telefonu bayisi Cafer Tosunasal, "İnşaallah kısa zamanda bu dolandırıcıyı bulur. Ben mağdur oldum, başkaları da olmasın" dedi.

ŞİLE'de Üsküdar Caddesi'nde cep telefonu bayisinde 15 Ağustos Pazartesi saat 15.00 sıralarında sahte dolarla dolandırıcılık yapıldı. Arap turist gibi davranan şüpheli, bayi çalışanından 40 bin lira değerinde iki cep telefonu satın aldı. Telefonların ücretini dövizle vereceğini söyleyen dolandırıcı, sahte dolarla ödeme yapıp, telefonları alarak uzaklaştı.

Bayi çalışanı işletme sahibine yaklaşık 40 bin lira değerinde iki cep telefonu sattığını ancak, ödemeyi dolarla aldığını belirtti. Cep telefonu bayisi Cafer Tosunasal dolarları banka hesabına yatırmak için ATM kullanınca, paranın sahte olduğu ortaya çıktı. ATM'den geri dönen dolarlarla polise ihbarda bulunan Tosunasal, dolandırıcının en kısa zamanda yakalanmasını istediğini söyledi.

BANKADA DOLARLARIN SAHTE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tosunasal, "Aynı kişi önce şubemize gidiyor, sonra merkezimize geliyor. İki adet cep telefonu alıyor ancak, dolarla ödeme yapınca ben de hesabıma yatırmak üzere bankamatik üzerinden yatırmak istedim Ancak cihaz paraları sürekli geri verdi. Geçerli değil uyarısını da görünce şubeye gittim. Gerçeği de bankada öğrendim. Ne yazık ki yaklaşık 40 bin TL değerinde iki adet telefonun sahte dolarlarla alındığı ortaya çıktı. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ihbarda bulunduk, şikayetçi olduk. İnşallah gereken yapılır ve mağduriyetimiz giderilir. Üzülerek söylemek isterim ki, 6 yıl önce bir hırsızlık olayı yaşadık. 5 yılı aşkın bir süre sonra bir yazı geldi; 'Olayla ilgili failler bulunamadı, dosyanız kapanmıştır' diye. İnşallah bu kişiyi emniyet yetkililerimiz bulur ve gereğini yapar. Ben mağdur oldum başkaları da olmasın" dedi.  Görüntü dökümü-----------------------(Güvenlik kamera görüntüsü)-Dolandırıcılık olayının görüntüleri

-İş yeri sahibi Cafer Tosunasal ile röportaj


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TURİST GİBİ DAVRANIP SAHTE DOLARLA 2 CEP TELEFONU ALDI - Son Dakika
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