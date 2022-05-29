ŞİLE'DE 'BAHAR VE UÇURTMA ŞENLİĞİ' DÜZENLENDİ

? Şile'de 'Bahar ve Uçurtma Festivali' düzenlendi. İlçe sakinleri etkinlikler kapsamında atölyeler ve sahne gösterileriyle keyifli anlar yaşadı. Festival çerçevesinde 5.000 adet uçurtma dağıtıldı.

Etkinliklere AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Garnizon Komutanı Hazel Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Ergar, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Şile İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Şile Belediyesi baharın gelişiyle 1. Bahar ve Uçurtma festivali düzenledi. Festival çerçevesinde 5.000 adet uçurtma dağıtıldı. Dağıtılan uçurtmalar katılımcılar tarafından uçuruldu. Şile Belediyesi tarafından etkinlik alanında kurulan uçurtma atölyesi, ebru atölyesi, kaligrafi atölyesi, resim atölyesi, karikatür atölyesi, lego atölyesi, yüz boyama atölyesi, sosis balon atölyesi, fide dikim atölyesi, bileklik yapım atölyesi ile festivale katılan aileler farklı deneyimler yaşadı. Ayrıca ay yıldızlı Türk Bayrağı ile hazırlanmış dev uçurtma, şenlik alanında büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Türk bayraklarıyla donatılmış uçurtmayı göklere uçurdu. Etkinlik kapsamında 100 adet Türk bayrağı aynı anda dalgalandı. Halat çekme yarışması, dart turnuvası, langırt turnuvası, boks makinesi turnuvası, çuval yarışı, ip atlama yarışması, yumurta taşıma yarışmasının bulunduğu etkinlikte gençler doyasıya eğlendi.

Kumbaba Caddesi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü sonrası Doğukan Manço DJ performansı ile katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

ŞİLE KUMBABA CADDESİ YENİLENDİ

Etkinlikler ile ilgili konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Muhteşem bir görüntü, insanlarımız çok mutlu. Onların mutlu olduğunu görmek bizi de çok mutlu ediyor. Bahar ve uçurtma şenliğinin birincisini gerçekleştiriyoruz. Bizim gençliğimizde yaşadığımız ne varsa onları burada bizden sonraki nesillere aktarabilmek adına arkadaşlarımız organizasyonu hazırladılar. Gördüğünüz gibi çocuklar çok mutlu, veliler çok mutlu. Bizim gibi yetişkinler çocukluğuna yolculuk yapıyorlar. Çocuklar ise o dönemin mutluluklarına ortak oluyorlar. İnşallah bu festivali önümüzdeki seneler de devam ettirerek çocuklarımızın ve velilerimizin hizmetine sunacağız. Tüm Şile'de bölüm bölüm gerçekleştirdiğimiz sokak aydınlatma ve kent mobilyaları ile birlikte cadde düzenlemeleri kapsamında ilçemizin önemli caddelerinden olan Kumbaba Caddesi'nde gerçekleştirdiğimiz çalışma sonucunda bu caddemizde hak ettiği yere geldi ve muhteşem bir görsellik kazandı. Şile, hak ettiği güzelliğe kavuşması için gece gündüz ilçemizin tamamında çalışıyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ise yaptığı konuşmada, 'Şile İlçemizde örnek Belediyecilik çalışmalarını gururla izliyoruz, sonuçlarını beğeniyle izliyoruz. Şile halkı hizmetlerin en iyisine layık. İlçemiz İstanbul'un hemen yanında bir tatil cenneti. Bu nedenle belediyemiz bir tatil cennetine yakışan çalışmaları hızla hayata geçirmek için gece gündüz mücadele ediyor. Şile bunu hak ediyor, Ağva bunu hak ediyor. Tüm insanımıza hizmet etmek için bizler bu görevlere sizler sayesinde geldik. O zaman sizlerin hak ettiği en iyi hizmetleri sizlere sunmak Belediyelerimiz ve bizlerin görevidir. Tüm güzellikler Şile'nin olsun Şile insanının olsun' dedi.