ŞİLE'DE BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEDİ

NURCAN KIRCALI / ŞİLE'de balıkçılar sezonun açılmasıyla Vira Bismillah dedi.

NURCAN KIRCALI / ŞİLE'de balıkçılar sezonun açılmasıyla Vira Bismillah dedi. Şile Limanı'nda düzenlenen törenle balıkçılar denize açıldı. Balık sezonun açılmasıyla birlikte Şileli balıkçılar da denize açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte Şile Limanı'nda tören düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, balıkçı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Buradaki törende konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından teknelere yüklenen ağlarla birlikte protokol üyelerinin eşliğiyle balıkçı tekneleri denize açıldılar.

Şile, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:35 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › ŞİLE'DE BALIKÇILAR VİRA BİSMİLLAH DEDİ - Son Dakika

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