Şile'de balıkçılar vira bismillah dedi

NURCAN KIRCALI / ŞİLE'de balıkçılar sezonun açılmasıyla Vira Bismillah dedi.

NURCAN KIRCALI / ŞİLE'de balıkçılar sezonun açılmasıyla Vira Bismillah dedi. Şile Limanı'nda düzenlenen törenle balıkçılar denize açıldı. Balık sezonun açılmasıyla birlikte Şileli balıkçılar da denize açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte Şile Limanı'nda tören düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, balıkçı esnafı ve vatandaşlar katıldı. Buradaki törende konuşmalar yapıldı. Yapılan konuşmaların ardından teknelere yüklenen ağlarla birlikte protokol üyelerinin eşliğiyle balıkçı tekneleri denize açıldılar.



Şile, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 09:40 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Şile'de balıkçılar vira bismillah dedi - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak

Bostancı'da kendisini taciz etmeye çalışan iki kişiden kaçarken darbedilen kadının yardım çığlığı

Sınır kapılarını kapatan Macaristan, Süper Kupa finali için yabancılara giriş izni verecek

Normal çalışma sürelerine geri dönen iş yerlerine prim desteği verilecek

Yunan jetlerine kilitlenen Türk jetlerini kullananlar arasında kadın pilotlarımız da vardı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Lazio ile 20 milyon euro karşılığında anlaştı

MasterChef Türkiye'de yeni haftanın kaptanları ve takımları belli oldu

Cinnet geçiren genç kız, önce iki erkeği sonra kendisini bıçakladı

Beşiktaş'tan Galatasaraylı Martin Linnes'e teklif: Bonservisini al, bize gel

Oğlu üzerine ateş açıp sopayla dövdü, baba isyan etti: Böyle evlat olmaz olsun

Cansız bedeni sulama kanalında bulunan çocuğun babasının feryadı yürek yaktı

Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı

Yunanistan gerilimi artırma derdinde! Güney Kıbrıs'la deniz yetki alanları için anlaşma imzalayacaklar

Hangi illerde vaka sayısı artıyor, hangilerinde azalıyor, yoğun bakım sorunu var mı? Bakan Koca'dan son bilgiler

Anılarını anlatan Gonca Vuslateri gözyaşlarına hakim olamadı