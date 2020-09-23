Şile'de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü - Son Dakika

AV yasağının kalkması ile Şile 'de denize açılan balıkçıların yüzünü palamut güldürdü.

Mevsim balığı olması sebebiyle vatandaşların palamuta rağbet gösterdiğini belirten balıkçılar, "Son yılları en iyi sezonunu yaşıyoruz. Balıkların kuluçka sürelerinde ve yumurtadan çıktıkları dönemlerde havanın mevsim normallerinin üstünde olması balıkların daha hızlı gelişmesini ve büyümesini sağladı. Denizde bol miktarda palamut var. Hava müsaade ettiği sürece İyi bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz" dediler.

- İstanbul