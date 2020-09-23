Mevsim balığı olması sebebiyle vatandaşların palamuta rağbet gösterdiğini belirten balıkçılar, "Son yılları en iyi sezonunu yaşıyoruz. Balıkların kuluçka sürelerinde ve yumurtadan çıktıkları dönemlerde havanın mevsim normallerinin üstünde olması balıkların daha hızlı gelişmesini ve büyümesini sağladı. Denizde bol miktarda palamut var. Hava müsaade ettiği sürece İyi bir sezon yaşayacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz" dediler.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:04 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şile'de balıkçıların yüzünü palamut güldürdü - Son Dakika