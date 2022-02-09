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Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

09.02.2022 09:34

İstanbul'un Şile ilçesinde bir cipin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

İstanbul'un Şile ilçesinde bir cipin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otobanı'nda seyir eden 34 CTS 33 plakalı cipin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kömürlük Sapağı'nda bariyerlere çarparak duran cipin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği çevrede güvenlik önlemi alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı
Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı

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İstanbul, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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