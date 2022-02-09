Şile'de bariyerlere çarpan cipin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İstanbul'un Şile ilçesinde bir cipin bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile Otobanı'nda seyir eden 34 CTS 33 plakalı cipin henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kömürlük Sapağı'nda bariyerlere çarparak duran cipin sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği çevrede güvenlik önlemi alındı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.