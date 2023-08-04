Şile'de bir kadını döven kişi sahilde görüntülendi - Son Dakika
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Şile'de bir kadını döven kişi sahilde görüntülendi

04.08.2023 18:26

Şile'de bir botun üzerinde tartıştığı kadını döven bir kişi, sahilde bulunanlar tarafından görüntülendi. Olayı gören bir görgü tanığı, kadının çığlıklarını duyduğunu ve yardım etmek istediğini ancak uzaklık nedeniyle müdahale edemediğini söyledi. Polis ve sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etmek için çağrıldı, ancak olay yerine ulaştıklarında şüpheli kişi uzaklaşmıştı.

Şile'de denizin ortasında bir adam, botta tartıştığı kadını dakikalarca darbetti. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar o anları sadece izleyebildi. Talihsiz kadının korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şile'de Kadına Şiddet: Sahildeki İnsanlar İzledi

DENİZİN ORTASINDA DARBETTİ

Olay dün saat 20.00 sıralarında Şile Ağlayankayalar Mevkiinde meydana geldi. Açıkta bulunan botun üzerindeki erkek yanındaki kadını acımazsızca darbetmeye başladı. Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu. Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Şile'de Kadına Şiddet: Sahildeki İnsanlar İzledi

"CAN KURTARMA EKİPLERİ SESSİZ KALDI"

Görgü tanığı Mustafa Savaş, "Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti." dedi.

Şile'de Kadına Şiddet: Sahildeki İnsanlar İzledi
Kaynak: DHA
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Mustafa Savaş, Şile, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de bir kadını döven kişi sahilde görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şile'de bir kadını döven kişi sahilde görüntülendi - Son Dakika
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