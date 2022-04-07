Şile'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Şile'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

07.04.2022 22:54
Şile'de bir kişi eşini bıçaklayarak öldürdü

Şile'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ardından intihar girişiminde bulundu.

Şile'de eşini bıçaklayarak öldüren koca, ardından intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ç, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen eşi Gözde Ç'yi araçla Şile'ye götürdü.

Yeşilvadi bölgesinde eşi Gözde Ç'yi bıçaklayan Mustafa Ç, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gözde Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Gözde Ç'nin cesedi morga götürüldü.

Ağır yaralanan Mustafa Ç. ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans helikopterle Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çiftin iki çocukları olduğu öğrenildi.

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İntihar, Şile, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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