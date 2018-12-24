Son Dakika Haberleri: Şile'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

Şile'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası

53 dakika önce

Şile'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi.

Şile'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Şile'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Esenceli köyü ormanlarında büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin verdiği ifadelerde olayla bağlantısı bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye önünde bekleyen ve mağdur olduklarını belirten bazı vatandaşlarla şüpheliler arasında arbede yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:32 Kaynak: AA

Jandarma, Şile, Güncel
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