Şile'de Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası
53 dakika önce
Şile'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi.
Şile
'de büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Esenceli köyü ormanlarında büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 4 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin verdiği ifadelerde olayla bağlantısı bulunan 3 kişi daha gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı adliye önünde bekleyen ve mağdur olduklarını belirten bazı vatandaşlarla şüpheliler arasında arbede yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:32 Kaynak: AA
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