Şile'de Büyükbaş Hayvanları Çalan 5 Hırsız Tutuklandı

- Şile'de büyükbaş hayvanları çalan 5 hırsız tutuklandı İşbirlikçi kasap jandarma ekiplerince yakalandı Kasap değil adeta suç makinesiİSTANBUL - Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

- Şile'de büyükbaş hayvanları çalan 5 hırsız tutuklandı

İşbirlikçi kasap jandarma ekiplerince yakalandı

Kasap değil adeta suç makinesi



İSTANBUL - Şile'de büyükbaş hayvanları çaldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı. Hırsızların çaldıkları hayvanların etlerini parçalayarak sattıkları kasap jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Kasabın 16 yıl hapis yattığı, aynı zamanda dolandırıcılık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hırsızlıktan sahteciliğe kadar farklı 15 suçtan arandığı tespit edildi.

Şile'de vatandaşın otlatmak maksadıyla bölgede bulunan ormanlık araziye bıraktığı hayvanları ateşli silahla vurarak etkisiz hale getiren ve hayvanları parçaladıktan sonra anlaşmalı oldukları kasap dükkanlarına satan hırsızlar jandarma ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalanmıştı. Yapılan sorgulamanın ardından şüpheliler bugün yoğun güvenlik önlemi eşliğinde Şile Adliyesine getirilmiş ve mağdur hayvan sahipleri tarafından linç edilmek istenmişti. Olaya müdahale eden Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri saldırıyı önlemişti.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden H.T., A.T., A.A., B.G. ve S.K. isimli 5 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasap değil adeta suç makinesi

Öte yandan jandarma ekipleri, hırsızların parçaladıkları etleri Küçükçekmece'de bir kasap dükkanına sattıklarını tespit etti. Jandarma ekipleri, kasap dükkanına yaptıkları baskınla kasap A.Y. isimli şahsı da yakaladı. Yakalanmamak için sahte kimlik kullanan şüphelinin 16 yıl hapis yattığı, aynı zamanda dolandırıcılık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve hırsızlıktan sahteciliğe kadar farklı 15 suçtan arandığı tespit edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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