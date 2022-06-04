Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

04.06.2022 14:46

Şile'de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı.

Şile'de denize giren ve boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şile'de Akçakese bölgesinde yüzmek için denize giren 4 vatandaş boğulma tehlikesi yaşadı. Olay yerine gelen İBB'ye bağlı cankurtaranlar, denizde boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişiyi kurtardı. Kurtarılan vatandaşlar cankurtaranlar tarafından karaya çıkartıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı
Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı

YORUMLAR
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İstanbul Şile'de Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı İstanbul Şile'de Boğulma Tehlikesi Geçiren 4 Kişi Kurtarıldı Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şile'de can pazarı: Boğulma tehlikesi yaşayan 4 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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