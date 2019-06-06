Son Dakika Haberleri: Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü
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Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü

3 dakika önce

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştüİSTANBUL - Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü.

Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü, System.String[]
Şile'de çardak çöktü, vatandaşlar göle düştü
İSTANBUL - Şile Saklıgöl'de içerisinde vatandaşların bulunduğu çardağın çökmesiyle vatandaşlar göle düştü. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:29 Kaynak: İHA
Şile, 3. Sayfa
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