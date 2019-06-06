Son Dakika Haberleri: Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü
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Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü

1 saat önce

Şile'de çardağın çökmesi sonucu göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.

Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü, System.String[]
Şile'de çardağın çökmesi sonucu göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Saklıgöl üzerinde bir restorana ait çardak, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu burada oturan vatandaşlar göle düştü.
Restoran çalışanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan vatandaşlardan 5'i, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:08 Kaynak: AA
Şile, Güncel
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