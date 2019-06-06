Şile'de çöken çardakta oturanlar göle düştü
1 saat önce
Şile'de çardağın çökmesi sonucu göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:08 Kaynak: AA
'de çardağın çökmesi sonucu göle düşenlerden 5'i hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Saklıgöl üzerinde bir restorana ait çardak, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu burada oturan vatandaşlar göle düştü.
Restoran çalışanları ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan vatandaşlardan 5'i, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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