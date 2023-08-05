Denizde kadını darbeden şahıs yakalandı

Şile'de denizin ortasında bir adam, botta tartıştığı kadını dakikalarca darbetti. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar o anları sadece izleyebildi. Talihsiz kadının korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Botta kadın döverken görüntülenen Ş.Ö. gözaltına alındı.

DENİZİN ORTASINDA DARBETTİ

Dün saat 20.00 sıralarında Şile Ağlayankayalar Mevkiinde açıkta bulunan botun üzerindeki erkek yanındaki kadını acımazsızca darbetmeye başladı. Sahilde arkadaşlarıyla vakit geçiren Mustafa Savaş ise kadının çığlıklarını duydu. Polisi ve ardından sahil güvenlik ekiplerini arayan Savaş, sahilden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki botu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

"CAN KURTARMA EKİPLERİ SESSİZ KALDI"

Görgü tanığı Mustafa Savaş, "Olaya şahit oldum ve çok üzüldüm. Kadını acımasız bir şekilde denizin ortasında dövüyordu. Müdahale etmek istedim. Ama uzak mesafedeydi. Ama sesi geliyordu, bağırış çığlık sesleri geliyordu ve hemen yanında plaj vardı. Plajda, can kurtarma ekipleri vardı. Ama sessiz kaldılar. Görmediklerine inanmıyorum. Mutlaka gördüler ama kimse müdahale etmedi. Ben hemen polisi aradım. Sahil güvenliğe yönlendirdiler. Sahil güvenliği aradım. Sahil güvenlik hemen geleceğini söyledi ama olaydan bir saat sonra geldiler ve onlar da çoktan uzaklaşmıştı. Biraz yakın olsa aslında 300 metre uzaklıkta falandı. Yakın olsa tabii ki ben de belki korkuturdum, bağırırdım, çağırırdım. Korkutarak kaçırabilirdim. Aslında onları fark ettim orada geziniyorlardı. Çığlığı hemen dikkatimi çekti." dedi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine harekete geçen Şile Sahil Güvenlik ekipleri, şüpheliyi belirledi. Şüpheli Ş.Ö. gözaltına alındı. Ş.Ö. sağlık kontrolünün ardından Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.