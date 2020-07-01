ŞİLE'DE DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

ŞİLE'DE DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 94'ncü yılında Şile Limanında kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, 94'ncü yılında Şile Limanında kutlandı. Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan bayram, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle sade bir törenle kutlandı. Şile Limanında gerçekleşen törende, Kadir Reis isimli balıkçı teknesi ve limanda bulunan diğer balıkçı tekneleri açılarak deniz şehitleri anısına suya çelenk bıraktı.

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Garnizon Komutanı Hava Kıdemli Albay Ali Beşir'in de katıldığı törende konuşan Şile Liman Başkanı Mustafa Öztürk '94'ncü yılını kutladığımız Kabotaj hakkı bir devletin kendi devleti ve iç sularında iki liman arası yapacağı deniz ticaretinin sadece o ülkenin bayrağını taşıyan gemiler ile yapılması anlamına gelmektedir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri ve siyasi depremler ne kadar büyük olursa olsun ekonomik zaferler ile taçlandırılmadıkça kısa ömürlü olur sözlerinden yola çıkılarak 20 Nisan 1926 tarihinde kabul edilen Kabotaj Kanunu ile ekonomik kazanımlarımız artmıştır. Nasıl ki Lozan antlaşması ülkemizin siyasi bağımsızlığının tesciliyse Kabotaj Kanunu da denizlerdeki tescili olmuştur" dedi.

"DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMIMIZI BU YIL BURUK KUTLUYORUZ"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da "Şile'de denizcilik bayramımızı bu yıl ilk defa buruk kutluyoruz. Malum Pandemi nedeniyle birtakım tedbirlerin alınması gerekli. İnşallah şu pandemi illetinden kurtulduktan sonra inşallah çok daha renkli, çok daha heyecanlı şekilde kutlamak nasip olur bu nedenle vatandaşlarımızın anlayışına sığınıyoruz ve bugün Kabotaj anlaşmasının önderliğini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz elbette ki deniz şehitlerimizi ve özellikle ilçemizde yaşadığımız deniz kazasında kaybettiğimiz deniz şehitlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Şile Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran da 'İnsanımızın canı bizler için daha önemli inşallah bu yıl bu beladan ülkemiz ve tüm dünya kurtulur sözümüz söz bu yıl yapamadığımız kutlamaları önümüzdeki yıl daha coşkulu hep birlikte kutlarız" dedi.

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Denizcilik, Şile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI KUTLANDI - Son Dakika

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