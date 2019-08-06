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ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ RİVA'DA BULUNDU

49 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, DHAŞile'de geçen pazar günü girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz Riva'da bulundu.

ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN 17 YAŞINDAKİ GENCİN CESEDİ RİVA'DA BULUNDU, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, DHA
Şile'de geçen pazar günü girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz Riva'da bulundu.
Geçen pazar günü akrabalarıyla birlikte Şile Kurna Plajı'na denize girmek için gelen 17 yaşındaki Emir Bozkızıl, girdiği denizde kaybolmuştu. Emir'i arama çalışmaları bugün de devam etti. Aramalara Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AKUT katıldı. Kayalıklarda bekleyen aile yakınları arama çalışmalarını yakından takip etti. İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri'nin, Beykoz Riva açıklarında yaptıkları aramalarda, saat 18.00 sıralarında Emir Bozkızıl'ın cesedi bulundu. Denizde bulunarak karaya çıkarılan gencin cesedi, Beykoz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:
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-Ekiplerin denizde arama çalışmaları yapması
-Amca Mehmet Bozkızıl ile röp.
-Sahilde çadırda bekleyen aile yakınları
-Kayalıklarda arama çalışmalarını izleyen aile yakınları
-Emir Bozkızıl'ın cep telefonu görüntüleri
-Genel ve detay


Beykoz, Riva, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:51 Kaynak: DHA
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