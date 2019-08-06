Şile'de denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi Riva'da bulundu
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ŞİLE'de geçen pazar günü girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz Riva'da bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:52 Kaynak: DHA
ŞİLE'de geçen pazar günü girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ın cesedi Beykoz Riva
'da bulundu.
Geçen pazar günü akrabalarıyla birlikte Şile
Kurna Plajı'na denize girmek için gelen 17 yaşındaki Emir Bozkızıl, girdiği denizde kaybolmuştu. Emir'i arama çalışmaları bugün de devam etti. Aramalara Jandarma
Sualtı Arama Kurtarma dalgıçları, İtfaiye
Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ve AKUT katıldı. Kayalıklarda bekleyen aile yakınları arama çalışmalarını yakından takip etti. İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri'nin, Beykoz Riva açıklarında yaptıkları aramalarda, saat 18.00 sıralarında Emir Bozkızıl'ın cesedi bulundu. Denizde bulunarak karaya çıkarılan gencin cesedi, Beykoz Devlet Hastanesi
Morguna kaldırıldı.
- İstanbul
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