Şile'de, denizde kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Şile'de serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan 3 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde Ayazma Plajı ve Kızılcaköy plajlarında denize girerek kaybolan 3 kişi için görevliler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini belirtildi.

Bugün, saat 07.15'te Kızılcaköy Plajı'nda kayıp olan A.A. adlı kişinin cansız bedenine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, Ayazma Plajı'ndan denize girerek yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaybolan 2 kişi için de çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Denize giren 5 kişi kaybolmuştu

Dün, Şile ilçesi Ayazma ve Kızılcaköy Plajı'nda serinlemek için denize giren 2'si yabancı uyruklu 5 kişi, bir anda dalgalara kapılıp gözden kaybolmuştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmada, 1 kişi kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarına ise havanın kararması üzerine ara verilmişti. Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.