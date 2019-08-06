Şile'de denizde kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor
4 saat önce
Şile'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ı arama çalışmaları sürüyor.
Şile Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:47 Kaynak: AA
'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki Emir Bozkızıl'ı arama çalışmaları sürüyor.
Alınan bilgiye göre, geçen pazar günü Şile Kurna Plajında serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan Bozkızıl'ın arama çalışmalarına devam ediliyor. Jandarma
su altı arama timi, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ekiplerince denizden ve karadan sürdürdüğü çalışmalardan henüz olumlu bir sonuç alınamadı.
Çalışmalar, dün akşam geç saatlerde sonlandırılmıştı.
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