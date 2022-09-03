ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN DENİZ BARAN ÇİÇEK'İN CESEDİNE ULAŞILDI - Son Dakika
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ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN DENİZ BARAN ÇİÇEK'İN CESEDİNE ULAŞILDI

03.09.2022 12:26
ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN DENİZ BARAN ÇİÇEK'İN CESEDİNE ULAŞILDI

ŞİLE'de denize boğulan 2 arkadaştan Deniz Baran Çiçek'in de cesedine ulaşıldı.

ŞİLE'de denize boğulan 2 arkadaştan Deniz Baran Çiçek'in de cesedine ulaşıldı.

Şile, İmrenli Plajı'nda dün saat 07.30 sıralarında Beytullah Can Arslan(24) ile Deniz Baran Çiçek(22) denize girdi. Bir süre sonra 2 arkadaş gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suda bir süre arama yaptı. Aramalar sonucunda, denizde kaybolan Beytullah Can Arslan'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Arslan, ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.  Deniz Baran Çiçek'in de bugün cansız bedenine ulaşıldı. Çiçek'in cansız bedeni Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


YORUMLAR
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Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu Şile'de denize giren 2 kişiden biri boğuldu ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR
Kaynak: DHA

Şile Devlet Hastanesi, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN DENİZ BARAN ÇİÇEK'İN CESEDİNE ULAŞILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİLE'DE DENİZDE KAYBOLAN DENİZ BARAN ÇİÇEK'İN CESEDİNE ULAŞILDI - Son Dakika
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