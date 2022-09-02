ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR - Son Dakika
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ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR

02.09.2022 12:07

ŞİLE'de denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

ŞİLE'de denize giren 2 kişiden biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişi aranıyor.

Şile, İmrenli Plajı'nda saat 07.30 sıralarında Beytullah Can Arslan(24) ile Deniz Baran Çiçek(22) denize girdi. Bir süre sonra 2 arkadaş gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Jandarma ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, suda bir süre arama yaptı. Aramalar sonucunda, denizde kaybolan Beytullah Can Arslan'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Arslan, ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekiplerin, Deniz Baran Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Baran Çiçek'in arkadaşları kıyıda bekledikleri görüldü.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, İtfaiye, Şile, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞİLE'DE DENİZDE 2 ARKADAŞTAN BİRİ BOĞULDU; DİĞERİ ARANIYOR - Son Dakika
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