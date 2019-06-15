Son Dakika Haberleri: Şile'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Şile'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı.

1 saat önce

Şile'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı.

Şile'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı., System.String[]
Şile'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Şile, 3. Sayfa
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