Şile'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı.
1 saat önce
Şile'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı.
Şile
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
'de denize giren üç kişiden ikisinin cesedine ulaşıldı, bir kişi ise denizden sağ çıkarıldı. - İSTANBUL
Şile'de denize giren 3 arkadaştan 2'si boğularak can verdi
Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında
Kaza sonrası gözyaşlarına boğulan kadın sürücünün korktuğu başına gelmedi
Yıldırım düşme anını cep telefonuyla kaydetti