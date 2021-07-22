Şile'de bugün olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasak olduğu duyurulmuştu. Yasağa rağmen plajda denize girmek isteyen bir grup ile kendilerini uyaran ve engel olmak isteyen görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken iki cankurtartan bıçaklanarak yaralandı.Yaralı cankurtaranlar ambulansla hastaneye götürüldü. Olayla ilgili ise 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK İSTEYENLER 2 CANKURTARANI BIÇAKLANDI - Son Dakika