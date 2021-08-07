Beykoz'da denize girmek yasaklandı - Son Dakika

Beykoz Kaymakamlığı, denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Beykoz Kaymakamlığı yaptığı açıklamada, Cumartesi günü rüzgarın 4-6 şiddetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre yer yer 2.5 metre ve havanın sağanak yağışlı olacağını belirtti. Beykoz Kaymakamlığı tarafından alınan karar ile, denizde yoğun dalga ve akıntı olması nedeniyle bugün Beykoz'da denize girmek yasaklandı. Pazar günü hava ve deniz tahmin raporları ve sahada bulunan görevlilerce takip edilecek deniz durumuna göre değerlendirme yapılacağı belirtildi. - İSTANBUL